Uşak'ta komşusunun tabancayla vurduğu kişi hastaneye kaldırıldı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde aralarında husumet bulunan komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde aralarında husumet bulunan komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Ahat köyünde yaşayan A.T. (31) ile aralarında önceden husumet bulunan komşusu İ.D. (59) arasında tartışma çıktı.
İ.D, A.T'ye tabancayla ateş ederek yaraladı.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan A.T, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İ.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel