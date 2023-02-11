Uşak'ta komşusunun tabancayla vurduğu kişi hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Uşak'ın Banaz ilçesinde aralarında husumet bulunan komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı. Uşak'ın Banaz ilçesinde aralarında husumet bulunan komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı. Ahat köyünde yaşayan A.T. (31) ile aralarında önceden husumet bulunan komşusu İ.D. (59) arasında tartışma çıktı. İ.D, A.T'ye tabancayla ateş ederek yaraladı. Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan A.T, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İ.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Banaz Uşak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Uşak'ta komşusunun tabancayla vurduğu kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.