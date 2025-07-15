Uşak'ta Kaza: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Uşak'ta Kaza: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Uşak'ta bir otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı, E.K.K. isimli gencin durumu kritik.

Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gediz-Uşak kara yolunda ilerleyen R.K.K. (21) yönetimindeki 43 AZ 512 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında refüje çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki F.K. (15), E.K.K. (12), C.N.K. (20) ve M.K. (19) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan E.K.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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