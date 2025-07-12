Uşak'ta Kayıp İhbarı Yapılan 74 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

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Uşak'ın Ulubey ilçesinde 10 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan Burhanettin Uzun, motosikletinin yanında ölü bulundu. Olay, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ortaya çıktı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde 10 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu.

Omurca köyü yakınlarında yol kenarındaki otluk alana devrilmiş haldeki motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan Burhanettin Uzun (74) olduğu tespit edildi.

Uzun'un cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Uzun'un 10 Temmuz sabah saatlerinde 64 HB 275 plakalı motosikletiyle ilçedeki evinden çıktığı, akşam saatlerinde geri dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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