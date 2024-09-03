Uşak'ta kavga ederken inşaatın temel çukuruna düşen iki komşu yaralandı

Uşak'ta kavga ederken inşaatın temel çukuruna düşen iki komşu yaralandı.

Fatih Mahallesi İkinci Akasya Sokak'ta, Mesut K. (47) ile komşusu Murat K. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede bu kişiler, sokaktaki inşaatın temel çukuruna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mesut K. ve Murat K, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Murat K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.