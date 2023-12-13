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Uşak'ta Karton Yüklü Tır Alev Aldı

13 Aralık 2023 01:36 Güncelleme: 01:38 Abone Ol

İzmir-Uşak kara yolunda seyir halinde olan karton yüklü bir tır, Yenişehir rampalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sonucunda tır kullanılamaz hale geldi.