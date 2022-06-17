Uşak'ta karne heyecanı
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta, 355 okulda 60 bin 805 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Uşak'ta, 355 okulda 60 bin 805 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Kentte, 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte il genelinde 60 bin 805 öğrenci karnelerini aldı.
Atatürk Mahallesi'ndeki Gül İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin burada öğrencilere karnelerini verdi.
Öğrencilerle sohbet eden Ergün, karneleri inceledi.
Ergün, daha sonra okul bahçesinde çocuklarını bekleyen ailelerle sohbet etti.
AA / Mehmet Çalık - Güncel