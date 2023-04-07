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Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor

Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor

Güncel Haberler

Uşak'ın kent merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Uşak'ın kent merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak, soğuk havanın etkisiyle kent genelinde ve yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar yağışı sonrasında bazı vatandaşlar aileleri ile birlikte yürüyüşe çıktı.

Kent genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı İl Özel İdaresi ve Karayolları 25. Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırda beklediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel

Uşak Güncel Haberler

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