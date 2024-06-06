Uşak'ta Kamyonla Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı
Uşak-Eşme kara yolunda meydana gelen kazada kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.T. (56) yönetimindeki 34 UY 6313 plakalı kamyon, Uşak- Eşme kara yolunun Bölme Mahallesi yakınlarında aynı istikamette ilerleyen H.A. (40) idaresindeki 03 SG 475 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil ağaca çarparak durabildi.
Kazada, otomobildeki sürücünün yanı sıra Eşme Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Ezgi Çetin (34), Eşme Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli H.Y. (36), Ö.K. (43) ve G.Y. (54) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce ambulansa alınarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ezgi Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kamyon sürücüsü A.T. de gözaltına alındı.
Otomobildekilerin Eşme ilçesindeki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.