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Uşak'ta kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

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Uşak-İzmir kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, aynı yönde ilerleyen bir kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen İsmail Moral (24) yönetimindeki 43 AEN 400 plakalı otomobil, Ürünköy yakınlarında aynı istikamette seyreden B.T. (48) kontrolündeki 06 DS 6165 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Moral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Moral'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye İzmir Uşak Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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