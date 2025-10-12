Haberler

Uşak'ta Kahvehanede Çıkan Kavga: Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi'nde bir kahvehanede çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan U.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili S.G. tutuklandı.

Gözaltına alınan S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Sarayaltı Mahallesi'ndeki kahvehanede dün S.G. (36) ile U.K. (46) ve B.S.Z. (46) arasında kavga çıkmış, S.G. av tüfeğiyle U.K'yi yaralamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
