Uşak'ta Kahvehanede Çıkan Kavga: Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi'nde bir kahvehanede çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan U.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili S.G. tutuklandı.
Uşak'ta dün kahvehanede çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kavgada yaralanan U.K. (46), kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini yitirdi.
Gözaltına alınan S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Sarayaltı Mahallesi'ndeki kahvehanede dün S.G. (36) ile U.K. (46) ve B.S.Z. (46) arasında kavga çıkmış, S.G. av tüfeğiyle U.K'yi yaralamıştı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel