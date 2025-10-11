Haberler

Uşak'ta Kahvehane Kavgasında Av Tüfeğiyle Yaralanma

Uşak'ta bir kahvehanede çıkan kavgada S.G. tarafından av tüfeğiyle vurulan U.K. ağır yaralandı. Olaya müdahale eden sağlık ekipleri U.K.'yı hastaneye kaldırırken, S.G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan U.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan S.G, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
