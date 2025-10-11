Uşak'ta Kahvehane Kavgasında Av Tüfeğiyle Yaralanma

Uşak'ta bir kahvehanede çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.

Sarayaltı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede gece saatlerinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen S.G. (36) ile U.K. (46) ve B.S.Z. (46) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.G. av tüfeğiyle ateş ederek U.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan U.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan S.G, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.