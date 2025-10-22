Uşak'ta Kaçak Sigara ve Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Uşak'ta düzenlenen operasyonda, evinde kaçak sigara malzemeleri ve uyuşturucu bulunan D.Ç. tutuklandı. Jandarma, 9 elektronik sigara, tütün sarma makineleri ve çok sayıda kaçak tütün ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde D.Ç'nin (41) ikametine baskın gerçekleştirdi.
Adreste yapılan aramada, 9 elektronik sigara, 3 elektronik tütün sarma makinesi, 2 kompresör, 7 bin 200 tütünle doldurulmuş makaron, 57 bin 600 boş makaron, 60 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 8 tabanca fişeği, 15 bin çıtçıtlı poşet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel