Uşak'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 62 Bin 960 Paket Ele Geçirildi
Uşak'ta düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 62 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Uşak'ta düzenlenen operasyonda 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi.
İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel