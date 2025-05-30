Uşak'ta Kaçak Sigara Kağıdı ve Tütün Ele Geçirildi

Uşak'ta Kaçak Sigara Kağıdı ve Tütün Ele Geçirildi
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Uşak'ta bir depoda gerçekleştirilen operasyonda 401 bin 340 makaron ve 191 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak'ta bir depoda 401 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada, 6 bin 940'ı tütünle doldurulmuş 401 bin 340 bandrolsüz makaron, 191 kilogram kaçak tütün, 4 sigara sarma makinesi ve 6 kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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