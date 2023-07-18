Uşak'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Uşak'ın Karahallı ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, şüpheli araçta dedektör ve kazı aletleri buldu. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Külköy köyünde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, bölgeye yakın şüphe üzerine durdurduğu araçta 3 dedektör ile çok sayıda çapa ve kürek gibi alet bulundu.

Gözaltına alınan T.A. LG. ve Y.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.