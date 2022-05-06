Uşak'ta jandarma ekipleri kaybolan keçi ve koyunları, drone ile buldu

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kaybolan keçi ve koyunlar, jandarma ekibi tarafından drone kullanılarak bulundu.

İlçeye bağlı Çamdere köyünde yaşayan Halime Aktay (66) sabah saatlerinde 45 koyun ile 7 keçisinin ahırdan kaçtığını fark etti.

Bölgede arama yapan Aktay, keçi ve koyunlarını bulanmayınca durumu Ulubey İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) bölgede drone desteğiyle yapılan aramada, keçi ve koyunların köye yakın bir noktada dağlık alanda olduğu tespit edildi.

Jandarma, keçi ve koyunları bularak sahibine teslim etti.

Sürüsüne kavuşan Halime Aktay, jandarma ekibine teşekkür etti.