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Uşak'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 3'ü işçi 7 kişi yaralandı

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Uşak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü işçi 7 kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobil tarlaya devrildi ve olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü işçi 7 kişi yaralandı.

Sivaslı- Uşak kara yolunda ilerleyen M.K. (40) yönetimindeki 64 BH 736 plakalı midibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönüş yapmak isteyen A.Ş. (60) idaresindeki 26 ADS 597 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan A.Ş, B.Y, (19), A.T.Y. (23) ve S.B. (49) ile midibüsteki işçilerden D.K. (58), F.K. (40) ve E.D. (22) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardımdan normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Uşak Ulaşım Trafik Kazaları Güncel Haberler

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