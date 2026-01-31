Haberler

Uşak'ta 13 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Güncelleme:
Uşak'ta yapılan asayiş denetimlerinde 13 ruhsatsız av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, çok sayıda mermi ve kesici alet ele geçirildi. 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'ndeki iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'ndeki iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, 218 fişek, 17 mermi, çok sayıda bıçak, çakı, balta, kasatura gibi kesici alet ve 60 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
