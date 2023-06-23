Uşak'ta İş Merkezinde Yangın

Uşak'ta, iş merkezinin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

İsmet Paşa Caddesi'ndeki 5 katlı iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İçerisinde yoğun dumanın olduğu binada bulunanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.