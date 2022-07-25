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Uşak'ta iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak

AA - Berkan Çetin - Güncel
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Uşak'ta iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak

Uşak'ta hayırsever iş insanı tarafından 4 derslikli anaokulu yapılacak.

Uşak'ta hayırsever iş insanı tarafından 4 derslikli anaokulu yapılacak.

Uşak Valiliği toplantı salonunda düzenlenen törende, iş insanı Veli Özyozgat tarafından Ovademirler Mahallesi'nde yapılacak olan 4 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.

Vali Turan Ergün, eğitim yatırımlarının topluma en hayırlı yatırımlar olduğunu söyledi.

Bugüne kadar Uşak'ta hayırseverlerin yaklaşık 60 okul yaptırdığını hatırlatan Ergün, "Şu anda devam eden 3 okulumuz var. Hayırseverimizin yapacağı bu yatırımla 4 olacak. Ekonomik büyüklüğü 22 milyon 767 bin lira." diye konuştu.

Veli Özyozgat ise okuyamadığı için okula hasret kaldığını, bu nedenle okul yaptırmak istediğini söyledi.

Çok sevinçli bir gün geçirdiğini dile getiren Özyozgat, "Çok şükür Allah bana bunu nasip etti." ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Yardımcısı Eyüp Fırat ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de katıldı.

AA / Berkan Çetin - Güncel

Turan Ergün Uşak Güncel Haberler

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