Uşak'ta İnşaatta Beton Pompası Kırıldı, İki İşçi Yaralandı

Uşak'ta bir inşaatın temeline beton döken pompanın kırılmasıyla, düşen parçasının altında kalan 2 işçi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi İkinci Sigorta Sokağı'nda bir inşaatın temeline beton döküldüğü sırada, beton pompasının uzayan ve "bom" diye adlandırılan kolu henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı ve üzerlerine düştüğü iki işçiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kurtarılan F.A. (45) ve E.D. (47) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan F.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan beton pompasının operatörü N.E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.