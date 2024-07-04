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Uşak'ta İnşaat Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta Bölme Mahallesi'nde bir inşaatta meydana gelen kazada, beton dökümü sırasında çöken tablanın altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarılan işçinin cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uşak'ta çalıştığı inşaatta çöken tablanın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Bölme Mahallesi'nde 3 katlı inşaatta beton dökümü sırasında tabla çöktü. Tablanın altında kalan kalıp ustası Cemal Bayram (57), olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı.

Öldüğü belirlenen işçinin cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uşak Yaşam Güncel Haberler

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