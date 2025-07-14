Uşak'ta İkizlere Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta av tüfeğiyle ateş açılan ikizlerden birinin öldüğü, diğerinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırıda yaralanan ikizleri hastaneye getiren A.Ç. ile R.Ç'nin cinayet zanlısı K.B.İ ile birlikte olay yerine geldiğini ve ardından da bir kişinin aracıyla ikizleri hastaneye götürdüğünü tespit etti.

A.Ç. ve R.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. ve R.Ç. dün çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Alınan ifadeler doğrultusunda, K.B.İ'nin yanında F.A. ve R.D'nin de olduğu ve olay yerinden birlikte kaçtıkları belirlendi.

Ekipler, zanlıların olay yerinden kaçtığı otomobili ve av tüfeğini İlyaslı köyü yakınlarında bir arazide buldu.

Zanlıların Beylerhan köyü yakınlarında olduğunu tespit eden ekipler, K.B.İ, F.A. ve R.D'yi dün akşam saatlerinde arazide yaya olarak kaçarken yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

K.B.İ'nin ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği, tartıştığı ikiz kardeşlerin ailesine küfrettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Hacıkadem Çamlığı mevkisinde ormanlık alanda oturan 0.U. (31) ile ikizi O.U'ya (31) 12 Temmuz'da av tüfeğiyle ateş edilmiş, yaralanan ikiz kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İkizleri hastaneye getiren A.Ç. ve R.Ç. tarafından olayı gerçekleştirenin K.B.İ. olduğu öne sürülmüştü.

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