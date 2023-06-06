Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ü.B. (19) yönetimindeki 64 NC 802 plakalı otomobil, 3. Kayhan Sokak'ta A.S. (44) idaresindeki 64 KV 840 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki H.D (21), N.F.K. (19) ve A.A.K. (22) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel