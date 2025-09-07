Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 3 Yaralı
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Dağyenice köyü yolunda ilerleyen A.K. (53) yönetimindeki 06 BEU 642 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.A. (49) idaresindeki 64 BJ 121 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.A, S.S. (50) ve S.Ü. (72) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel