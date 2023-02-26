Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandıİzmir-Uşak kara yolu üzerindeki Güre köyü yakınlarında M.Ö. (51) idaresindeki 06 PGD 64 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkan R.B. (38) yönetimindeki 61 TV 837 plakalı otomobil çarpıştı. Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı İzmir- Uşak kara yolu üzerindeki Güre köyü yakınlarında M.Ö. (51) idaresindeki 06 PGD 64 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkan R.B. (38) yönetimindeki 61 TV 837 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 06 PGD 64 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücülerden M.Ö. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan S.Ö. (58), F.Ö. (58), C.Ö. (48) ve H.Ö. (26) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel İzmir Uşak Güncel Haberler

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