Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

UŞAK - Uşak'ta iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İzmir- Uşak karayolu üzerinde Güneli köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 34 AOS 341 plakalı otomobil, Güneli Köy ayrımından çıkan İ.Ç. idaresindeki 64 KC 908 plakalı araç ile çarpıştı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan O.A ve itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan İ.Ç çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.