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İki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta iki katlı bir tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Uşak'ta iki katlı bir tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kalfa Mahallesi İkinci Çanlı Sokak'taki iki katlı bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Atölyede, geri dönüşüme gönderilen tekstil atıklarından elyaf üretimi yapıldığı öğrenildi.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

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