İki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı Uşak'ta iki katlı bir tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Uşak'ta iki katlı bir tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Kalfa Mahallesi İkinci Çanlı Sokak'taki iki katlı bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Atölyede, geri dönüşüme gönderilen tekstil atıklarından elyaf üretimi yapıldığı öğrenildi. AA / Mehmet Çalık - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.