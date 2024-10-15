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Uşak'ta İki Katlı Evde Yangın: İtfaiye Eri Yaralandı

Uşak'ta İki Katlı Evde Yangın: İtfaiye Eri Yaralandı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde Ramazan Sayar'a ait iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın esnasında mutfak tüpünün üzerine düşmesi sonucu bir itfaiye eri yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasanköy'de, Ramazan Sayar'a ait iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Banaz Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin evde bulunan mutfak tüpünü pencereden çıkarmaya çalıştığı sırada, tüpün üzerine düşmesi sonucu itfaiye eri Yılmaz Şahin (27) yaralandı.

Şahin, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü, evde hasar oluştu.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, köye giderek, evi yanan Sayar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan ailenin, evde yangın çıktığı sırada ilçe merkezinde düğünde olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel

İtfaiye Banaz

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