Uşak'ta İki Katlı Binanın Çatısında Yangın

Kemalöz Mahallesi Şehit Vehbi Demir Sokak'ta iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, binada hasara neden oldu.