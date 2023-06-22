Uşak'ta İki Katlı Binanın Çatısında Yangın
Güncel Haberler
Kemalöz Mahallesi Şehit Vehbi Demir Sokak'ta iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, binada hasara neden oldu.
Uşak'ta iki katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kemalöz Mahallesi Şehit Vehbi Demir Sokak'ta iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede tüm çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, binada hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel