Uşak'ta İki Farklı Noktada Yangın Çıktı

Uşak'ta İki Farklı Noktada Yangın Çıktı
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, meşelik ve ormanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ketenlik köyü tahliye edildi ve bazı evlerde hasar oluştu.

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde biri meşelik diğeri ise ormanda 2 farklı noktada yangın çıktı. Her iki bölgeye sevk edilen ekipler alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik alan ve ormanda saat 13.00 sıralarında 2 farklı noktada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

KETENLİK KÖYÜ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu. Ketenlik köyü ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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