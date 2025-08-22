Uşak'ta İçme Suyu Sıkıntısının Sebepleri Açıklandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Uşak'ta yaşanan içme suyu sıkıntısının, belediyenin su temini konusuna yeterli kaynak ayırmaması, Küçükler Barajı'nın doğru işletilememesi, şehirdeki su kayıp kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yürütülmemesi gibi etmenlerden kaynaklandığını bildirdi.

DSİ tarafından, Uşak'ta yaşanan içme suyu sorunu nedeniyle ortaya atılan iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Kentteki içme suyu sıkıntısıyla alakalı olarak DSİ'nin sorumlu tutulduğu haber ve paylaşımlar yapıldığına işaret edilen açıklamada, Belediye Kanunu'na göre şehirlerin "içme ve kullanma suyunu sağlamanın, işletmenin ve su ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları yürütmenin" yerel yönetimlerin asli görevleri arasında bulunduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, kurak dönemlerde acil çözümler bulunmasının da öncelikle yerel yönetimin sorumluluğunda olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"DSİ Genel Müdürlüğü, yerel yönetimlerce bir talep olması durumunda ilgili kanun kapsamında belediyelerle protokol imzalayarak gerekli çalışmaları başlatmaktadır. Uşak'ta yaşanan içme suyu sıkıntısı, Uşak Belediyesinin su temini konusuna yeterli kaynak ayırmaması, şehrin içme suyu barajı olan Küçükler Barajı'nın doğru işletilememesi, şehirdeki su kayıp kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yürütülmemesinden kaynaklanmaktadır. Küçükler Barajı'nda 2024'te depolanan yaklaşık 9 milyon metreküp suyun içme suyu tahsisi 4,5 milyon metreküp iken belediye tarafından barajdan 7 milyon metreküp su çekilmiştir. Barajdan yapılan bu aşırı çekim ve yaşanan kuraklık sebebiyle 2025'e girerken barajda yeterli su depolanamamıştır."

"3 inşaat, 2 proje çalışması yürütülmektedir"

Genel Müdürlükçe Uşak'ta yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verilen açıklamada, "DSİ tarafından kısa ve orta vadede içme suyu problemini çözmek adına, belediyenin talebi doğrultusunda 3 inşaat, 2 proje çalışması yürütülmektedir." denildi.

Açıklamada, bu projelerin en kısa sürede faydaya dönüşmesi için hassasiyet ve ivedilikle çalışmalara devam edildiğinin altı çizilerek, Uşak Banaz Baybuyan Deresi Regülatörü'nden Küçükler Barajı'na derivasyon iletim hattı inşaatının 2026 yılı içinde tamamlanmasıyla birlikte 3,5 milyon metreküp suyun baraj rezervuarına iletileceği belirtildi.

Yıl sonuna kadar Baltalı Göleti'nden ilk etapta yıllık yaklaşık 0,41 milyon metreküp, 2026'da işin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 2,2 milyon metreküp su temin edileceği aktarılan açıklamada, Uşak Merkez Sorkun Göleti'nin sulama amaçlı planlandığı, daha sonra değişiklik yapılarak içme suyu amaçlı inşa edildiği ve su tutma aşamasında olduğu bildirildi.

"Talep olması halinde her iki gölet Uşak Belediyesine tahsis edilebilecek"

Açıklamada, Uşak Banaz Baltalı Göleti içme suyu iletim hattının ilk aşamada 2025 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğine işaret edilerek, "Baltalı Göleti iletim hattı için yerel yöneticilerle mutabakat sağlandı, bir ay içinde kısmi olarak devreye alınarak, eylül ayı içerisinde saniyede 80-100 litre ilave su Uşak ili içme suyuna katkı sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin, sanayi suyu sağlamak için önceki yıllarda işletmeye alınan Uzundere ve Kocadere göletlerinden su talebinden vazgeçtiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu suyun Uşak'a iletimi için yaklaşık 200 metre terfi gerekmektedir. Bu suyun Uşak'ta içme suyu olarak kullanılabilmesi için talep olması halinde her iki gölet, Uşak Belediyesine tahsis edilebilecektir. Bu durumda belediye tarafından gerekli isale hattı ve arıtma tesisinin yapılması gerekecektir."