Uşak'ta helikopter destekli trafik denetimi
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
UŞAK (AA) - Uşak'ta helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Uşak Havaalanı'ndan kalkan, içerisinde Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in bulunduğu Aydın Filo Komutanlığına bağlı helikopterle, İzmir-Ankara kara yolu üzerinde denetim gerçekleştirildi.
Kara yolu güzergahındaki trafik yoğunluklarını denetlenirken, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer yürütülen çalışmalar hakkında Uşak Vali Vekili Muammer Balcı'ya bilgi verdi.
Havadan tespit edilen olumsuzluklar ise telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi.
AA / Mehmet Çalık - Güncel