Uşak'ta Hazır Beton Şantiyesinde Toprak Kayması: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Uşak'ta bir hazır beton şantiyesinde gerçekleşen toprak kayması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Uşak'ta hazır beton şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde 26 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin gözaltına alınan ve aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri sahipleri M.A. ve F.E. tutuklandı. Güvenlik görevlisi U.Ş. ile olay sırasında şantiyede bulunan H.İ.B. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda ağır yaralanan H.K. ve A.E'nin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde önceki akşam henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana gelmiş, 4 kişi toprak altında kalmıştı.

Toprak altından çıkarılan Kemal Ö'nün hayatını kaybettiği belirlenmiş, ağır yaralanan H.K, A.E. ve Yaşar D. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan Yaşar D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturmada iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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