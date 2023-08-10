Uşak'ta Hayvan İstismarı İddiası

Uşak'ın Eşme ilçesinde evinin bahçesinde beslediği kaz ve tavukları susuz ve yemsiz bıraktığı iddia edilen kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde evinin bahçesinde beslediği kaz ve tavukları susuz ve yemsiz bıraktığı iddia edilen kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Güney Köyü'nde bir evin bahçesindeki kaz ve tavukların uzun süredir susuz ve yemsiz bırakıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgeye gitti.

Ekipler, bahçedeki 5 tavuk ve 1 kaza su ve yem verdi.

Yapılan incelemede hayvanların sahibi Y.A'nın İzmir ilinde olduğu, 2 ayda bir eve geldiği tespit edildi.

Bahçedeki hayvanlar Eşme Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi, Y.A. hakkında adli soruşturma başlatıldı.