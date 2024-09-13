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Uşak'ta Hayırsever Tarafından Yaptırılacak Okulun Temeli Atıldı

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Uşak'ta hayırsever tarafından yaptırılacak 12 derslikli okulun temeli düzenlenen törenle atıldı. Okulun bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor ve toplamda 288 öğrenciye hizmet verecek.

Uşak'ta hayırsever tarafından yaptırılacak 12 derslikli okulun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Vali Turan Ergün, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki törende, okulun yapımını üstlenen Ali Turan'a teşekkür etti.

Okulun bir yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü aktaran Ergün, "Burası 2025-2026 eğitim öğretim yılında kıymetli öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. 12 derslik olarak planlanan, zemin ve iki kat olacak şekilde yapılacak bu okul toplamda 288 öğrenciye hizmet verecek." dedi.

Uşak'ın derslik ve sınıf açısından çok iyi iller arasında olduğunu, bunun sağlanmasında hayırsever vatandaşların ciddi katkısının olduğunu kaydeden Ergün, şöyle devam etti:

"Şu anda Uşak'taki toplam okullarımızın 58'i hayırseverlerimiz tarafından yaptırılmış. Bunun yanında 14 ek bina, eğitim binalarına ilave şeklinde yapılanlar var. Bunları da eklersek 72 bina hayırsever vatandaşlarımızın katkısını barındırıyor. Devletimizin Uşak'taki milli eğitim yatırımları da bir yandan devam ediyor. Bu yıl Banaz ilçesinde yapımı tamamlanan iki okulu hizmete aldık. Güçlendirilmeleri tamamlanan okulları da devreye alıyoruz."

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da okulun ihtiyaç duyulan bir bölgede yapıldığını belirterek, Ali Turan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hayırsever Ali Turan ise şöyle konuştu:

"Gençliğimden beri böyle bir hevesim vardı. Yapan insanlara gıptayla bakıyordum. Özeniyordum, 'bende böyle bir şey yapabilir miyim bir gün' diyordum. Yaradan Allah'ım bana nasip etti. Böyle bir şey yapmaya niyetlendim. İnşallah sonunu da getireceğim. Çocukları çok seviyorum. Gençlere ve evlatlarıma örnek olmak istiyorum."

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de konuşma yaptı.

Dua edilmesinin ardından katılımcılar temele ilk betonu dökmek için butona bastı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

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