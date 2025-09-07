Haberler

Uşak'ta Hafif Ticari Araç Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

İzmir-Uşak kara yolunda A.G. yönetimindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak dört kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen A.G. (50) yönetimindeki 26 EF 609 plakalı hafif ticari araç, Ulucak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki F.G (52), M.G. (24) ve K.G. (17), kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
