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Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu

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Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu

Uşak'ta bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Uşak'ta bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Atatürk Mahallesi Hurdacılar Sitesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel

İtfaiye Uşak Güncel Haberler

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