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Eğlence mekanında garsonlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

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Eğlence mekanında garsonlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü Eğlence mekanında garsonlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Eğlence mekanında garsonlar arasında bıçaklı Kavga : 1 ölü

UŞAK - Eğlence mekanında garsonlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde çalışan 2 garson arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Ö.A. (23), iş arkadaşı Mustafa Boral'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Boral, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Ö.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

(KK-MB-MA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Güncel

kavga Uşak 3. Sayfa Güncel Haberler

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