Gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta bir gazinonun önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta bir gazinonun önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Bozkuş köyündeki gazinoya giden bir grup ile çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle gazino önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 grup birbirine tabanca ve av tüfekleriyle ateş etti. Olayda, Y.Ç. ve F.D. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

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