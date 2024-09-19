Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde toplanan protokol üyeleri, gaziler, gazi yakınları ve vatandaşlar, "Kahramanlarla yürüyoruz" etkinliği kapsamında Türk bayrağı açarak Şekerevleri Mezarlığı'ndaki Uşak Şehitliği'ne yürüdü.

Burada anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şube Başkanı İsmail Soyöz, yaptığı konuşmada, 19 Eylül 1921'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "mareşallik" rütbesi ve "gazi" ünvanının verildiğini anımsattı.

Tüm gazilerin gününü kutlayan Soyöz, "En büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve taşlarısınız." dedi.

Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Merkez Spor Salonu'ndaki programda, "Kahramanlar sahada, kalbimiz onlarla" etkinliği kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı çeşitli marşlar seslendirdi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirdi.

Programa Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve kurum müdürleri de katıldı.

Banaz ilçesindeki kutlamada ise Kültürpark Alanı'nda anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Banaz Temsilcisi Ali Yıldızbaş tarafından günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı.