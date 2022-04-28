Uşak'ta fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Uşak'ta fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 5'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Biri kadın 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Haberler

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