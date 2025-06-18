Uşak'ta Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama
Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. 11 yabancı kadın, fuhşa zorlandıkları gerekçesiyle İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Uşak'ta fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 masaj salonuna operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 3 zanlı, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarından tutuklandı.
Soruşturma kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 11 kadın da ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel