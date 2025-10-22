Uşak'ta Firari Hükümlüler Yakalandı

Uşak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 20'si firari hükümlü 31 aranan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü ile aranan 11 kişi yakalandı.

Adli işlemlerinin ardından firari hükümlüler cezaevlerine teslim edildi.