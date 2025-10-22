Haberler

Uşak'ta Firari Hükümlüler Yakalandı

Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 20'si firari hükümlü 31 aranan kişi yakalandı. Il Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları olan firari hükümlüler cezaevlerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü ile aranan 11 kişi yakalandı.

Adli işlemlerinin ardından firari hükümlüler cezaevlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
