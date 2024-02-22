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Uşak'ta Firari 2 Hükümlü Yakalandı

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Uşak'ta hakkında 33 yıl 9 ay ve 15 yıl hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Uşak'ta hakkında 33 yıl 9 ay ve 15 yıl hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, hakkında "yağma" suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile "kasten yaralama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.V. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uşak Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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