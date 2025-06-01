Uşak'ta Feci Kaza: 7 Yaralı

Uşak'ta Feci Kaza: 7 Yaralı
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Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunurken diğerleri tedavi altına alındı.

UŞAK'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Sivaslı ilçesi Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde meydana geldi. Z.B. (19) yönetimindeki 45 APN 121 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Ö.K. (20) idaresindeki 45 PR 020 plakalı otomobille Uzunoluk mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de takla atarak yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İki otomobilde bulunan Z.B., Ö.K., E.B. (17), A.K. (17), E.M.K. (17), F.C.K. (17), M.E.Ç. (16) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken; diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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