Uşak'ta evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Uşak'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin baskınında evinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 2 bin 549 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 36 yeşil reçeteye tabi hap yer aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen bir eve baskın gerçekleştirdi.
Yapılan aramada, 2 bin 549 kullanımlık A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 36 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel