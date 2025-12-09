Haberler

Uşak'ta evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Uşak'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin baskınında evinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 2 bin 549 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 36 yeşil reçeteye tabi hap yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen bir eve baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 2 bin 549 kullanımlık A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 36 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
