Uşak'ta evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen bir eve baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 2 bin 549 kullanımlık A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 36 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.