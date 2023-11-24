Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Uşak'ta ikinci el eşya satan iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Uşak'ta ikinci el eşya satan iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Köme Mahallesi Şehit Ali Rıza Horasan Caddesi'nde 2. el eşya satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.K. (29) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaya karışan M.E.T, T.T. ve Y.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uşak Olaylar Suç Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title