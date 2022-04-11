Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:

Uşak'ta tartıştığı eski ustası tarafından bıçaklanarak yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta tartıştığı eski ustası tarafından bıçaklanarak yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre M.B, önceden yanında çalışan O.C.'nin İslice Mahallesi Annaç Sokak'taki berber dükkanına gitti.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, O.C.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan O.C. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.B. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı

Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı

Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı

Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı

Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı

Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title