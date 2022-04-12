Uşak'ta eski çırağını bıçakla yaralayan berber tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta eski çırağını bıçakla yaralayan berber tutuklandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:
Uşak'ta eski çırağını bıçakla yaralayan berber tutuklandı

Uşak'ta dükkanına gittiği eski çırağını bıçakla ağır yaralayan berber tutuklandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta dükkanına gittiği eski çırağını bıçakla ağır yaralayan berber tutuklandı.

Dün İslice Mahallesi'ndeki berber dükkanında O.C'nin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

O.C'nin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde İslice Mahallesi Annaç Sokak'taki berber dükkanında O.C ile daha önce çırağı olduğu M.B arasında tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan O.C, hastaneye kaldırılmıştı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title